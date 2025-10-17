Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор

Суд в Челябинске приговорил представителя цыганской диаспоры к трем годам условно за хищение 100-летней иконы Божьей Матери из храма Василия Великого, сообщила прокуратура региона. Адвокат обвиняемого ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с достигнутым примирением сторон. Дело в том, что представители церкви заявили об отсутствии претензий после возвращения иконы. Несмотря на это, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления.

Установлено, что подсудимый, находясь в помещении главного храма Святителя Василия Великого, похитил икону «Не рыдай мене мати» стоимостью 15 тыс. рублей, которая, согласно заключению эксперта, является культурной ценностью, — сказано в сообщении ведомства.

Житель Новосибирска стал жертвой мошенников, которые обманным путем заставили его продать автомобиль Audi Q5 по цене в 5,6 раза ниже рыночной стоимости. Местные СМИ пишут, что преступники имели цыганскую внешность. Неизвестные посетили квартиру матери мужчины и сообщили ей о состоявшейся сделке, предложив 300 тыс. рублей в качестве аванса и потребовав расписку о получении денег. Оставшуюся сумму в размере около 900 тыс. рублей пострадавший так и не получил, после чего обратился в правоохранительные органы.