Священник объяснил, о чем говорят удары ВСУ по военкорам Священник Гурий: удары ВСУ по военкорам говорят о бессилии противника

Удары ВСУ по военкорам свидетельствуют о нарушении правил ведения боевых действий, заявил в беседе с РИА Новости военный священник, кавалер ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев). По его словам, это также говорит о бессилии противника.

Тот факт, что удары по работающим на фронте военкорам, священникам и медикам совершаются [ВСУ] регулярно, говорит не только о нарушениях правил ведения войны противником, но и о его бессилии, — заключил собеседник.

Священник призвал молиться за погибшего в Запорожской области военкора Ивана Зуева и тяжело раненого Юрия Войткевича. Он подчеркнул, что работающие в зоне боевых действий журналисты совершают подвиг, выполняя долг с риском для жизни.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ способны лишь на неудачные локальные контрнаступления и провокации против мирного населения. По его мнению, украинские силы не имеют ресурсов для масштабных операций, поэтому могут усиливать террористическую деятельность, в том числе в причерноморских регионах.