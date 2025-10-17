Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:44

«Население не жалко»: стало известно, на какие провокации способны ВСУ

Военэксперт Дандыкин: ВСУ способны только на неудачные локальные контрнаступы

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В настоящее время Вооруженные силы Украины могут проводить лишь неудачные локальные контрнаступления, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, одной из задач, поставленных перед украинскими военными, является осуществление провокационных действий в отношении мирного населения.

Единственное, на что сейчас способны ВСУ, — это организовать какие-нибудь локальные контрнаступы, которые ничем хорошим не закончатся. На более крупные у них сейчас сил и возможностей нет. И, конечно, усиление террористической деятельности везде, в том числе провокации в отношении мирных жителей на тех территориях, где на сегодняшний день идут бои. Вполне вероятно, что это может быть район Черного моря. Тем более учитывая, что им не жалко население наших регионов, — отметил Дандыкин.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что за третий квартал 2025 года число пострадавших от действий ВСУ мирных жителей России достигло наибольшего уровня. По его словам, за три месяца их количество превысило 1,7 тысячи человек.

