В настоящее время Вооруженные силы Украины могут проводить лишь неудачные локальные контрнаступления, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, одной из задач, поставленных перед украинскими военными, является осуществление провокационных действий в отношении мирного населения.

Единственное, на что сейчас способны ВСУ, — это организовать какие-нибудь локальные контрнаступы, которые ничем хорошим не закончатся. На более крупные у них сейчас сил и возможностей нет. И, конечно, усиление террористической деятельности везде, в том числе провокации в отношении мирных жителей на тех территориях, где на сегодняшний день идут бои. Вполне вероятно, что это может быть район Черного моря. Тем более учитывая, что им не жалко население наших регионов, — отметил Дандыкин.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что за третий квартал 2025 года число пострадавших от действий ВСУ мирных жителей России достигло наибольшего уровня. По его словам, за три месяца их количество превысило 1,7 тысячи человек.