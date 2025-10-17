Россиянам рассказали, насколько правдивы гороскопы из газет и журналов

Гороскопы, которые публикуются в газетах и журналах, это «чушь собачья», заявил NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его словам, их максимальная вероятность попадания — 20%, то есть прогноз должен быть одинаков для 666 млн человек. Он добавил, что это невозможно, так как даже у близнецов, родившихся с пятиминутным интервалом, разные гороскопы.

Здесь вероятность попадания 20% максимум. 12 знаков Зодиака, восемь миллиардов человек. Это значит, что для 666 млн человек все должно быть одинаково. Это чушь собачья. Настоящий гороскоп уникален. Даже у близнецов, родившихся в одном месте с пятиминутной разницей, они все равно отличаются, — сказал Левин.

Ранее он спрогнозировал, что Соединенные Штаты Америки перестанут занимать лидерское положение на мировой арене к 2030-м годам. По словам Левина, до этого времени страна будет находиться на экономическом подъеме, но ввяжется в войну, вроде вьетнамской, а после «уползет к себе» заниматься накопившимися внутренними проблемами.