В Дагестане от рака умер пятилетний мальчик, эвакуированный из Китая

Пятилетний Алим Алимурзаев из Дагестана, которого президент России Владимир Путин помог эвакуировать из Китая, скончался, заявил в беседе с изданием «КП-Северный Кавказ» его отец Магомед. По его словам, несмотря на все старания медиков, заболевание оказалось сильнее. Последние недели ребенок провел в кругу семьи, а 17 октября сердце мальчика остановилось.

Он нас покинул, — сказал мужчина.

Отмечается, что мама привезла ребенка, страдавшего от нейробластомы правого надпочечника, в КНР на лечение, однако оно не приносило результатов. Состояние маленького пациента ухудшилось, начались серьезные эпилептические приступы.

В тот момент в Китае находился Путин с рабочим визитом. Посол доложил ему о ситуации. Глава государства поручил отправить на помощь врачей и выделил для эвакуации Алима самолет специального летного отряда «Россия».

4 сентября мальчик уже находился в онкоцентре имени Н.Н. Блохина в Москве. Некоторое время он лежал в реанимации, пока состояние не нормализовалось. Затем родители увезли его в Махачкалу и продолжили лечение уже дома, потому что кроме поддерживающей терапии в столице предложить ничего не могли.