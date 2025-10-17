Скандального блогера Лесли могут признать террористом и экстрадировать в РФ Общественник Зайцев: Лесли нужно признать террористом за угрозы властям России

Блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) должен быть признан террористом за свои угрозы в адрес властей России, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев. По его словам, инфлюенсера необходимо изолировать от общества, учитывая род его деятельности.

В Telegram-канале блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, мы обнаружили материалы, которые ему будут грозить совсем другой мерой ответственности. Лесли — это типичный сбежавший экстремист, с букетом деятельности, такой как: призывы к свержению власти, дискредитация армии и власти. Нельзя обойти стороной и его прямые призывы к расправе над президентом России [Владимиром Путиным], главой Чечни [Рамзаном Кадыровым] и лидером Беларуси [Александром Лукашенко]. На мой взгляд, его необходимо максимально изолировать от общества и внести в списки террористов и экстремистов, — высказался Зайцев.

Он отметил, что Лесли ранее был привлечен к уголовной ответственности за подстрекательство к насилию. По словам Зайцева, необходимо совместно с союзными странами инициировать его экстрадицию в Россию. После этого, подчеркнул общественник, блогер должен будет понести полное наказание в соответствии с УК РФ за все свои слова и действия, направленные против государства, власти и общества.

Суд в Москве ранее вынес решение о запрете распространения информации, опубликованной секс-коучем Алексом Лесли. В своих публикациях блогер призывал подписчиков к действиям сексуального характера, которые могут быть расценены как насилие.