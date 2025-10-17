Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 15:38

Экономист оценил прибавку к военной пенсии

Экономист Мосягин: прибавка в 3268 рублей к военной пенсии станет подспорьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прибавка в 3268 рублей к военной пенсии станет подспорьем для пожилых людей, считает экономист Илья Мосягин. По его словам, переданным «Газетой.Ru», на эту сумму можно сформировать базовую недельную продовольственную корзину.

Ежемесячная прибавка в 3268 рублей — это подспорье для пенсионера. <…> Одному взрослому можно сформировать базовую недельную продовольственную корзину, обеспечивающую необходимыми продуктами, — заявил он.

По его словам, в нее могут войти крупы, макароны, картофель, курица, десяток яиц творог, капуста, морковь, лук, свекла. Экономист отметил, что предложенный ассортимент продуктов подходит для приготовления несложных блюд. Такой продуктовый набор соответствует бюджетному варианту питания в сегодняшних реалиях, добавил специалист.

Ранее в Минтруде сообщили, что с 2026 года в России увеличатся максимальные размеры страховых пособий. Выплаты по беременности и родам составят до 955,8 тысячи рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 83 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности превысит 207 тысяч рублей ежемесячно.

