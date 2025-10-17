Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 11:17

«Скоро с него спросят»: стало известно, кого Европа обвинит в своем кризисе

Генерал Липовой: Запад обвинит Зеленского в европейском политическом кризисе

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Запад обвинит президента Украины Владимира Зеленского в европейских экономическом и политическом кризисах, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, к этому процессу подтолкнул телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся 16 октября.

Разговор Трампа и Путина подтолкнул тот процесс, который давно намечался на Западе по отношению к Украине. Вопрос стоит не в украинском лидере, а в целом в том, что Европа руками Зеленского решила вступить в противостояние с РФ. Теперь они видят, что все санкции, вложения и усилия были напрасны. Мы наблюдаем серьезный кризис в ЕС — проблемы как в экономике, так и политике. Запад будет искать крайнего стрелочника. Его найти несложно, и даже не надо его назначать — это Зеленский. Скоро с него спросят, когда именно — время покажет, — высказался Липовой.

Он добавил, что Евросоюз пытается сохранить лицо и показать, что еще способен на влиятельные решения. Однако, по словам генерала, Запад уже показал свою беспомощность.

В результате безудержной оголтелой русофобии Евросоюз показал свою беспомощность. Он загнал себя в серьезную яму, из которой надеется выбраться при помощи какой-нибудь молниеносной победоносной войны, либо публично спросить Зеленского за те преступления, воровство и коррупцию, которые он развел за период своего пребывания у власти, — резюмировал Липовой.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС должны заниматься укреплением оборонительного потенциала против России после окончания украинского конфликта. Она указала на якобы «опасность», к которой надо готовиться.

Европа
Россия
Украина
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе
«Хорошо горит»: подполье сообщило об атаке на самолеты НАТО в Кривом Роге
Директор Барановской рассказал о состоянии ведущей после госпитализации
Мошенники добрались до Самойловой
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.