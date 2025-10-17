Запад обвинит президента Украины Владимира Зеленского в европейских экономическом и политическом кризисах, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, к этому процессу подтолкнул телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся 16 октября.

Разговор Трампа и Путина подтолкнул тот процесс, который давно намечался на Западе по отношению к Украине. Вопрос стоит не в украинском лидере, а в целом в том, что Европа руками Зеленского решила вступить в противостояние с РФ. Теперь они видят, что все санкции, вложения и усилия были напрасны. Мы наблюдаем серьезный кризис в ЕС — проблемы как в экономике, так и политике. Запад будет искать крайнего стрелочника. Его найти несложно, и даже не надо его назначать — это Зеленский. Скоро с него спросят, когда именно — время покажет, — высказался Липовой.

Он добавил, что Евросоюз пытается сохранить лицо и показать, что еще способен на влиятельные решения. Однако, по словам генерала, Запад уже показал свою беспомощность.

В результате безудержной оголтелой русофобии Евросоюз показал свою беспомощность. Он загнал себя в серьезную яму, из которой надеется выбраться при помощи какой-нибудь молниеносной победоносной войны, либо публично спросить Зеленского за те преступления, воровство и коррупцию, которые он развел за период своего пребывания у власти, — резюмировал Липовой.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС должны заниматься укреплением оборонительного потенциала против России после окончания украинского конфликта. Она указала на якобы «опасность», к которой надо готовиться.