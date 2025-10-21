Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:53

Исполнительница «Сигма-бой» назвала запомнившийся подарок на 13-летие

Певица Янковская назвала золотую рыбку самым запомнившимся подарком на 13-летие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Певица Мария Янковская, одна из исполнительниц хита «Сигма-бой», рассказала, что на день рождения получила все подарки из своего виш-листа. По словам 13-летней артистки, переданным «Леди Mail», ей больше всего запомнилась золотая рыбка. Артистка поделилась, что пока дала новому питомцу имя Мотя.

У меня был виш-лист, и очень приятно, что мне подарили практически все из этого списка. Больше всего запомнилась золотая рыбка — уверена, она будет исполнять все мои желания. Пока решили назвать ее Мотя, но позже, может быть, переименуем, — похвасталась девушка.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что российские музыканты добиваются международного признания, а такие исполнители, как Катя Лель, и хиты вроде «Сигма-бой» подтверждают растущее влияние отечественной культуры. По его мнению, эти успехи демонстрируют, что Россия имеет все основания гордиться своими талантами.

