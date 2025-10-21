Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 10:17

Роспотребнадзор привел данные о заболеваемости ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом соответствует сезонному уровню

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еженедельно в России фиксируется примерно 700 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, при этом общие показатели заболеваемости соответствуют сезонным нормам, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве добавили, что согласно исследованиям центра «Вектор», циркулирующие вирусы гриппа полностью соответствуют штаммам, включенным в состав вакцин для эпидемиологического сезона 2025–2026 годов.

Роспотребнадзор сообщает, что в настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. Вместе с тем в стране еженедельно регистрируется порядка 700 тыс. заболевших, отмечается динамика к росту числа госпитализированных. От недели к неделе увеличивается число больных гриппом, — сказали в ведомстве.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с NEWS.ru заявил, что люди с ослабленной иммунной системой, в особенности дети, подвержены наибольшему риску одновременного заражения гриппом и COVID-19. Специалист объяснил эту уязвимость спецификой социального окружения, в котором находятся юные пациенты.

Роспотребнадзор
грипп
ОРВИ
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МГУ закрыли корпус из-за опасной болезни
Известный продюсер грозился изнасиловать соседа и швырялся камнями
Нутрициолог назвала неожиданный фактор, мешающий похудеть
Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия
Курица в духовке: сочное блюдо с ананасами за 35 минут
В новом кабмине Японии замечено старое лицо
Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать
В СВР раскрыли, где британская разведка готовит следующие диверсии
«Пошлют умирать»: депутат о желании Британии отправить войска на Украину
«Тысячи камней»: гид рассказал о ловушке, в которую могли попасть Усольцевы
Экс-лидера Франции Саркози поместили в тюрьму Санте
Стало известно, куда перешла аудитория запрещенного Instagram
Раскрыто самое опасное приближающееся событие для Украины
В деле экс-главы новосибирской клиники появились новые фигуранты
Аналитик раскрыл, какие продукты подорожали этой осенью
Стилист оценил возможность возвращения кокошника в моду
СК начал проверку после того, как 186 человек остались без дома из-за ямы
Власти Литвы разрешили требовать компенсаций с наследников Горбачева
Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанской ОПГ «Кинопленка»
Верховный суд встал на сторону охранника лагеря, убившего пьяного туриста
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.