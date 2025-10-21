Роспотребнадзор привел данные о заболеваемости ОРВИ и гриппом

Еженедельно в России фиксируется примерно 700 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, при этом общие показатели заболеваемости соответствуют сезонным нормам, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве добавили, что согласно исследованиям центра «Вектор», циркулирующие вирусы гриппа полностью соответствуют штаммам, включенным в состав вакцин для эпидемиологического сезона 2025–2026 годов.

Роспотребнадзор сообщает, что в настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. Вместе с тем в стране еженедельно регистрируется порядка 700 тыс. заболевших, отмечается динамика к росту числа госпитализированных. От недели к неделе увеличивается число больных гриппом, — сказали в ведомстве.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с NEWS.ru заявил, что люди с ослабленной иммунной системой, в особенности дети, подвержены наибольшему риску одновременного заражения гриппом и COVID-19. Специалист объяснил эту уязвимость спецификой социального окружения, в котором находятся юные пациенты.