Политтехнолог объяснил, что даст Орбану саммит США и России Политтехнолог Харисов: организация саммита в Будапеште усилит позиции Орбана

Организация саммита главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште усилит позиции премьера Венгрии Виктора Орбана, считает политтехнолог Рамиль Харисов. По его словам, переданным телеканалом 360.ru, эта встреча повышает международный вес Венгрии.

Для Орбана это стратегическая ставка: превратить Венгрию в одну из единственных точек коммуникации между Востоком и Западом. Организация саммита Трампа и Путина в Будапеште усиливает его личную позицию внутри страны и повышает международный вес правительства, — объяснил он.

Ранее сообщалось, что участие Орбана в переговорах может укрепить его рейтинг в преддверии национальных выборов. Помимо него, выиграют и другие сторонники сближения с Россией: премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правые политики Чехии, а также немецкая партия «Альтернатива для Германии».