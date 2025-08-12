В России создадут полсотни новых технологий для энергонакопителей

Около 50 новых технологий для накопителей энергии будет создано в России в рамках федерального проекта по развитию систем накопления энергии, заявил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, часть оборудования будет нацелена на новые виды аккумуляторов. Предполагается, что в будущем они сменят литий-ионные батареи.

В рамках этого федерального проекта мы создадим около 50 новых видов оборудования и комплектующих, которые должны нам позволить как минимум обеспечить технологический суверенитет по направлению литий-ионных батарей, — сказал Кузнецов.

Оборудование разработают в рамках национального проекта «Новые энергетические и атомные технологии». Как отметил Кузнецов, он не только обеспечивает экспортные доходы, но и создает фундамент для энергоснабжения страны.

