Стало известно, кому стоит избегать контакта с кошками Гинеколог Шматова: непривитые кошки могут быть опасны для беременных

Беременным женщинам следует избегать контакта с непривитыми кошками, так как они могут представлять опасность для здоровья, заявила NEWS.ru заведующая родильным отделением, врач акушер-гинеколог Ольга Шматова. По ее словам, важно посещать ветеринара, чтобы предотвратить передачу заболеваний от питомца к хозяину.

[Для беременных женщин существует опасность при контактировании с кошками], поскольку от них можно заразиться токсоплазмозом. Но если животное домашнее, привитое, со всеми обследованиями, то это не страшно. А так, конечно, целоваться не нужно, особенно с бездомными и чужими питомцами, — поделилась Шматова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что поцелуи с домашними животными могут привести к серьезным инфекционным заболеваниям. По ее словам, необходимо избегать ситуаций, когда животные облизывают лицо во время взаимодействия с ними.

