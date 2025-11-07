Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 07:00

Стало известно, кому стоит избегать контакта с кошками

Гинеколог Шматова: непривитые кошки могут быть опасны для беременных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беременным женщинам следует избегать контакта с непривитыми кошками, так как они могут представлять опасность для здоровья, заявила NEWS.ru заведующая родильным отделением, врач акушер-гинеколог Ольга Шматова. По ее словам, важно посещать ветеринара, чтобы предотвратить передачу заболеваний от питомца к хозяину.

[Для беременных женщин существует опасность при контактировании с кошками], поскольку от них можно заразиться токсоплазмозом. Но если животное домашнее, привитое, со всеми обследованиями, то это не страшно. А так, конечно, целоваться не нужно, особенно с бездомными и чужими питомцами, — поделилась Шматова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что поцелуи с домашними животными могут привести к серьезным инфекционным заболеваниям. По ее словам, необходимо избегать ситуаций, когда животные облизывают лицо во время взаимодействия с ними.

Психолог Александра Михеичева ранее заявила, что домашние животные могут служить своеобразным «посредником» в отношениях, создавая теплую атмосферу в семье. По ее словам, питомцы приносят радость, способствуют эмоциональному контакту, снижают напряжение и помогают всем членам семьи заботиться друг о друге.

кошки
питомцы
заболевания
беременные
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где Сырский достал 5 млн рублей на лечение отца в России
Подростка наградили за спасение пяти человек от медведя
Рыбная намазка за 15 минут: форшмак без лишних хлопот и продуктов
Новая магнитная буря началась на Земле
В Британии высмеяли планы Рютте по долгосрочной борьбе НАТО с Россией
Двум иностранцам грозит тюрьма в Таиланде за непристойное поведение
Трамп обсудил с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов
Посол рассказала о прорыве в переговорах Киева с США насчет Tomahawk
В ЛНР заметили необычные маневры ВСУ под покровом ночи
Врач назвала опасные последствия дефицита марганца
Всемирный день распродаж 11.11: как не потратить деньги на ненужные вещи
Призер Олимпиады выступил против объединения федераций лыжных видов спорта
Народный праздник Дмитриев день: что отмечают 8 ноября
Котел в Красноармейске и избитые бойцы: новости СВО к утру 7 ноября
В российском регионе при пожаре погиб ребенок
Названы возможные наследники пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 ноября: инфографика
Осуществляющий гособоронзаказ завод планирует массовые увольнения
Раскрыта цель внедрения «охлаждения» сим-карт после роуминга
В Киеве озвучили главный страх Зеленского
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.