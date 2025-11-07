Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 07:19

Астроном раскрыл последствия мощнейшей геомагнитной бури

Астроном Вереин: самая сильная магнитная буря года может вызвать северное сияние

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самая сильная геомагнитная буря 2025 года, способная стать мощнейшей за последние несколько лет, может спровоцировать северное сияние даже в южных регионах России, сообщил руководитель клуба астрономов-любителей им. Феликса Зигеля Евгений Вереин. По его словам, которые приводит ТАСС, в последние дни Солнце проявляет вспышечную активность, которой давно не было.

При продолжительном характере геомагнитных возмущений возможно наблюдение полярных сияний с территории южных регионов нашей страны. Дело в том, что прохождение намагниченной плазмы через атмосферу Земли вызывает эффект северного сияния, — рассказал Вереин.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле 6 ноября началась слабая магнитная буря из-за нескольких мощных вспышек на Солнце. По его словам, пик активности ожидается 7 ноября, когда мощность возмущений геомагнитного поля достигнет уровня G3 или даже G4. Синоптик отметил, что спад магнитных бурь ожидается в ночь на субботу, а в воскресенье обстановка полностью вернется в «зеленую» зону.

