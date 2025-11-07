Сельдь под шубой на Новый год по-новому: классика плюс копчёная икорная паста — невероятно вкусно

Сельдь под шубой на Новый год по-новому: классика плюс копчёная икорная паста — невероятно вкусно

Сельдь под шубой на Новый год по-новому: классика плюс копчёная икорная паста — невероятно вкусно. Хотите удивить гостей на Новый год необычным исполнением знаменитого салата? Приготовьте сельдь под шубой с дополнительным слоем из копчёной икорной пасты. Это новшество добавит блюду особый вкус и необычность.

Ингредиенты: сельдь солёная (200 г), картофель (3 шт.), морковь (2 шт.), свекла (2 шт.), яйцо (2 шт.), майонез (по вкусу), копчёная икорная паста (100 г).

Традиционно натрите отваренные картофель, морковь, свеклу и яйца на мелкой тёрке. Сельдь очистите и нарежьте мелкими кубиками. Уложите слоями картофель, сельдь, морковь, яйцо, свеклу, промазывая каждый слой майонезом. Теперь ключевой момент: между слоями моркови и яйца добавьте тонкий слой копчёной икорной пасты. Её специфический вкус удачно оттенит классические компоненты салата.

Готовое блюдо украсьте зеленью и подавайте на праздничный стол. Новая вариация сельди под шубой привлечёт внимание гостей и станет достойным украшением вашего новогоднего застолья.

Ранее мы делились рецептом салата к Новому году «Черепаший вальс». Ингредиенты самые простые и готовится без мороки.