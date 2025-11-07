Много пышных слоев и нежная начинка. Румяная погача с сыром — простая и вкусная сербская лепешка

Есть что-то волшебное в утрах, когда дом наполняется ароматом свежей выпечки. И погача с сыром — именно то блюдо, которое создает это ощущение праздника без лишних хлопот. Представьте себе подрумяненную лепешку с хрустящей кунжутной корочкой, а внутри — тягучий, солоноватый сыр, идеально сочетающийся с нежным, воздушным тестом. Это не просто выпечка, это настоящее объятие в тарелке, согревающее с первого кусочка. Она хороша и сама по себе, и с чашкой сладкого чая или кофе, делая обычное утро по-настоящему особенным.

Для теста подогрейте 150 мл молока до теплого состояния, растворите в нем 1 чайную ложку сахара и 7 г сухих дрожжей. Оставьте на 10 минут, пока не появится пенная шапка. В глубокой миске смешайте опару, 1 яйцо, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки подсолнечного масла и половину чайной ложки соли. Постепенно введите около 400 г муки, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, пока оно не удвоится в объеме. Для начинки натрите на крупной терке 200 г голландского сыра. Обомните подошедшее тесто и разделите на 6–8 частей. Каждую раскатайте в кружок, в центр положите щедрую горсть сыра, защипите края, формируя круглую лепешку. Аккуратно расплющите ее рукой, выложите на противень швом вниз, смажьте поверхность бекмесом или взбитым яйцом и густо посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, пока сыр внутри тянется!

