Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:00

Много пышных слоев и нежная начинка. Румяная погача с сыром — простая и вкусная сербская лепешка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть что-то волшебное в утрах, когда дом наполняется ароматом свежей выпечки. И погача с сыром — именно то блюдо, которое создает это ощущение праздника без лишних хлопот. Представьте себе подрумяненную лепешку с хрустящей кунжутной корочкой, а внутри — тягучий, солоноватый сыр, идеально сочетающийся с нежным, воздушным тестом. Это не просто выпечка, это настоящее объятие в тарелке, согревающее с первого кусочка. Она хороша и сама по себе, и с чашкой сладкого чая или кофе, делая обычное утро по-настоящему особенным.

Для теста подогрейте 150 мл молока до теплого состояния, растворите в нем 1 чайную ложку сахара и 7 г сухих дрожжей. Оставьте на 10 минут, пока не появится пенная шапка. В глубокой миске смешайте опару, 1 яйцо, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки подсолнечного масла и половину чайной ложки соли. Постепенно введите около 400 г муки, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, пока оно не удвоится в объеме. Для начинки натрите на крупной терке 200 г голландского сыра. Обомните подошедшее тесто и разделите на 6–8 частей. Каждую раскатайте в кружок, в центр положите щедрую горсть сыра, защипите края, формируя круглую лепешку. Аккуратно расплющите ее рукой, выложите на противень швом вниз, смажьте поверхность бекмесом или взбитым яйцом и густо посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, пока сыр внутри тянется!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Утюг засверкает заново — проверенные способы удалить нагар с подошвы быстро и легко!
Общество
Утюг засверкает заново — проверенные способы удалить нагар с подошвы быстро и легко!
Добавят 10 тысяч в декабре: пенсионеров обрадовали приятной новогодней прибавкой
Общество
Добавят 10 тысяч в декабре: пенсионеров обрадовали приятной новогодней прибавкой
Меньше чем за час вместе с выпечкой. Самый вкусный яблочный кекс на кефире — нежнее и проще шарлотки
Общество
Меньше чем за час вместе с выпечкой. Самый вкусный яблочный кекс на кефире — нежнее и проще шарлотки
Гости в восторге — готовим аппетитный новогодний салат всего из 3 продуктов
Семья и жизнь
Гости в восторге — готовим аппетитный новогодний салат всего из 3 продуктов
Пирог с курицей, картофелем и грибами. Готовлю за час — объедение!
Семья и жизнь
Пирог с курицей, картофелем и грибами. Готовлю за час — объедение!
рецепты
завтраки
кулинария
сыры
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Между ДНР и Ростовской областью запустят прямое сообщение
В Сибири откроют вычислительный центр для ИИ
Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет»
Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100
Журналистка отчитала выругавшегося политика в прямом эфире
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.