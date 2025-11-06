Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 09:53

Россиянам напомнили о важности проверки пенсионных накоплений в ноябре

Юрист Виноградов: ноябрь является оптимальным месяцем для защиты пенсионных прав

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ноябрь является наиболее подходящим временем для защиты пенсионных прав и контроля за состоянием пенсионных накоплений, заявил профессор ВШЭ Вадим Виноградов. Специалист подчеркнул, что в последний осенний месяц есть определенные преимущества для урегулирования вопросов, касающихся перерасчета социальных выплат, передает RT.

По словам Виноградова, гражданам необходимо получить и изучить актуальную выписку индивидуального лицевого счета. Для этого можно воспользоваться порталом «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Социального фонда.

Проверка пенсионных накоплений в ноябре дает возможность заранее подготовиться и собрать все необходимые документы. Кроме того, в этот месяц в отделениях Социального фонда наблюдается снижение числа клиентов, что позволяет быстрее обрабатывать заявления. Вадим Виноградов отметил, что в ноябре значительно возрастает вероятность завершения всех корректировок до конца года.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов призвал россиян не полагаться только на пенсию в старости. Он подчеркнул важность начала накоплений заранее и грамотного распределяя средств.

