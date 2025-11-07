Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде Таможенники в Домодедово задержали россиянку с украшениями на 11,2 млн рублей

Домодедовские таможенники обнаружили у россиянки, прилетевшей из Дубая, незадекларированные ювелирные украшения общей стоимостью 11,2 млн рублей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Федеральной таможенной службы России. Ценные изделия нашли во время сканирования багажа.

В чемодане гражданки обнаружено 30 браслетов, а в рюкзаке — два браслета, две пары серег, девять кулонов и подвеска из драгоценных металлов. Также женщина сняла со своей шеи колье с кулоном и предъявила инспектору, — говорится в сообщении.

Женщина заявила, что все изделия предназначены для личного пользования. Ей грозит штраф в размере 1 млн рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее мужчина пытался ввезти в Казань более сотни изделий из кожи редких рептилий. Вещи были изготовлены из кожи питона, крокодила, варана и аспидовых змей. Контрабанда была выявлена при досмотре багажа 39-летнего пассажира из Стамбула. Всего он вез 612 кошельков, портмоне и дамских сумок. Стоимость изъятых изделий оценивается примерно в 2 млн рублей.