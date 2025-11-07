«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова

Ситуация с обнаружением допинга у трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова выглядит непонятной и абсурдной, поскольку у спортсмена не было необходимости в применении запрещенных препаратов, заявил NEWS.ru старший тренер сборной России Юрий Бородавко. По его мнению, с Парфеновым произошла независящая от него роковая случайность.

Я работал с Андреем, он был в сборной команде, у меня в группе. Знаю его как очень дисциплинированного и сильного спортсмена, никогда не проявляюшего интереса к дополнительной стимуляции. Здесь какая-то ошибка или может быть независящая от него роковая случайность. Я думаю, что с его стороны абсолютно не было злого умысла, поскольку Парфенов уже сейчас находится в статусе бегающего тренера. Он уже работает и на какие-то высокие места не претендует, — сказал Бородавко.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Парфенова на три года. В пробе спортсмена нашли мельдоний. Дисквалификация Парфенова длится с 14 октября 2025 года.