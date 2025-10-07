Национализм уничтожил Советский Союз, а о его опасности задолго до распада СССР предупреждал еще генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин, рассказал в беседе с NEWS.ru экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, националистическая идеология стравила советских граждан.

Есть изречение Иосифа Сталина, которое он произнес в 1949 году — он говорил, что национализм — это единственное, что может погубить Советский Союз. Стравить в многонациональной стране людей друг с другом, и под это дело передать собственность в частные руки. Так национализм появился на Украине, — заявил Азаров.

Не только Украину, а весь Советский Союз вели к катастрофе, отметил он. Делали это сознательно — после прихода к власти генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, добавил экс-премьер. Ломалась идеология — главная, скрепляющая основа — и произошла замена интернационализма на национализм, признал Азаров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза следуют по пути саморазрушения и систематически искажают исторические факты. Она обратила внимание на отсутствие представителей ЕС на памятных мероприятиях, что говорит об отрыве от народа. Дипломат предупредила, что, если европейские государства продолжат политику переписывания истории, они разрушат сами себя.