Морозостойкие семена и сотни бутонов: цветок-боец для осенней посадки

Этот цветок-боец идеален для подзимней посадки. Он отличается морозостойкими семенами, которые не требуют никакого укрытия и на следующий год гарантированно дадут сотни бутонов.

Василек однолетний —его сеют в октябре–ноябре прямо в промерзшую землю, где семена прекрасно зимуют под снегом без дополнительной защиты. Весной васильки дружно всходят одними из первых, а к июню формируют пышные кустики высотой 40-80 см, сплошь усыпанные яркими корзинками соцветий.

Классические синие васильки дополнены современными сортами белого, розового, бордового и лилового оттенков. Каждое растение производит десятки цветоносов, а общее количество бутонов на квадратном метре достигает сотни. Васильки цветут с июня до сентября, не боятся засухи, растут на бедных почвах и прекрасно размножаются самосевом. Они не требуют подкормок, устойчивы к болезням и привлекают в сад пчел.

