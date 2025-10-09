Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 18:28

Морозостойкие семена и сотни бутонов: цветок-боец для осенней посадки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок-боец идеален для подзимней посадки. Он отличается морозостойкими семенами, которые не требуют никакого укрытия и на следующий год гарантированно дадут сотни бутонов.

Василек однолетний —его сеют в октябре–ноябре прямо в промерзшую землю, где семена прекрасно зимуют под снегом без дополнительной защиты. Весной васильки дружно всходят одними из первых, а к июню формируют пышные кустики высотой 40-80 см, сплошь усыпанные яркими корзинками соцветий.

Классические синие васильки дополнены современными сортами белого, розового, бордового и лилового оттенков. Каждое растение производит десятки цветоносов, а общее количество бутонов на квадратном метре достигает сотни. Васильки цветут с июня до сентября, не боятся засухи, растут на бедных почвах и прекрасно размножаются самосевом. Они не требуют подкормок, устойчивы к болезням и привлекают в сад пчел.

Ранее был назван многолетник с минимальным уходом: цветет с июня по сентябрь мини-лилиями.

