Цветет с июня по сентябрь мини-лилиями: многолетник с минимальным уходом

Альстромерия — это роскошный многолетник, который сочетает экзотическую красоту, невероятную выносливость и длительное цветение с июня по сентябрь разноцветными соцветиями, похожими на мини-лилии.

Дачники ценят альстромерию за неприхотливость: она зимует в грунте, устойчива к болезням и быстро разрастается в пышные кусты. Для посадки выберите солнечное место с легкой плодородной почвой и хорошим дренажем. Посадите корневища весной или ранней осенью на глубину 15–20 см, оставляя между растениями 40–50 см. Полейте и замульчируйте торфом.

Уход минимален: полив в засуху, подкормка комплексным удобрением раз в месяц и удаление увядших соцветий. Альстромерия не требует выкапывания на зиму — достаточно обрезать стебли и укрыть лапником.

