Роскошная клумба с весны до осени: этот многолетник не болеет, растет в тени и на солнце

С этим многолетником вы создадите роскошную клумбу с весны до осени. Он растет в тени и на солнце, не болеет, не требует подкормок и разрастается в плотные куртины, подавляя сорняки.

Хоста — многолетник, который при осенней посадке (сентябрь-октябрь) создает роскошную клумбу, декоративную с весны до поздней осени даже после цветения. Ее главное украшение — не соцветия, а гигантские листья-сердца с изумрудными, золотистыми или сизо-голубыми оттенками, часто с контрастной каймой или прожилками.

Посадка проста: выкопайте яму 30×30 см, добавьте компост, поместите деленку с почкой роста, полейте и замульчируйте корой. Весной хоста развернет эффектные листья, в июле выпустит нежные колокольчатые цветы, а осенью листва приобретет золотисто-желтые тона.

