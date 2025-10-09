Сеешь семена под зиму — летом море цветов: сажайте прямо в промерзшую землю

Эшшольция калифорнийская — идеальный цветок для подзимнего посева, который уже следующим летом превратит клумбу в сплошной ковер из ярких бутонов. Ее семена сеют в октябре–ноябре, когда температура устойчиво опустится до 0…+5 градусов, прямо в промерзшую землю без полива.

За зиму они пройдут естественную стратификацию и дружно взойдут при первом весеннем тепле. К июню эшшольция образует пышные кустики высотой 30-40 см, сплошь усыпанные шелковистыми чашевидными цветами насыщенных оттенков: оранжевого, желтого, розового, кремового и карминного.

Каждый цветок живет всего 3-4 дня, но непрерывное образование новых бутонов обеспечивает цветение до самых заморозков. Это растение не боится засухи, растет на бедных почвах и обильно самосеется, гарантируя цветочное изобилие на годы вперед. Все просто: сеешь семена под зиму — летом море цветов.

Ранее была названа лиана для быстрого озеленения, которая всего за один сезон создает плотные зеленые ширмы с сотнями ярких цветков-граммофонов.