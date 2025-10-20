Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 03:46

Сажаю этот цветок, когда температура опускается до 0–5 °C: летом вырастает розовая поляна

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Скабиоза станет настоящей жемчужиной вашего сада. Ее главное достоинство — продолжительное и обильное цветение с июня до самых заморозков, при этом каждое соцветие-подушечка с игольчатой серединкой выглядит изысканно и необычно.

Растение прекрасно стоит в срезке, а нежные оттенки сиреневого, голубого, розового и белого создают ощущение воздушности в саду. Для раннего цветения уже в следующем сезоне посейте скабиозу под зиму в октябре-ноябре, когда температура устойчиво опустится до 0–5 °C. Рассыпьте семена по поверхности уплотненной почвы на солнечном месте, слегка присыпьте песком или торфом и оставьте до весны — природная стратификация обеспечит дружные всходы.

Скабиоза засухоустойчива, не боится ветра и дождя, не требует частых подкормок и будет годами радовать вас своей ажурной красотой. Все просто: сажаю этот цветок, когда температура опускается до 0–5 °C: летом вырастает розовая поляна.

Ранее был назван цветок-боец для подзимней посадки. Он отличается морозостойкими семенами, которые не требуют укрытия и гарантированно дадут сотни бутонов.

