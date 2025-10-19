Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 18:00

Пышный ковёр из цветов будет радовать до осени: такой многолетник подходит ленивым дачникам — ароматное чудо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте пышный куст, увенчанный шапками пламенно-красных соцветий с бархатистым оттенком и тонким малиновым глазком в центре. Это флокс «Иван-Заря» — сорт, покоряющий насыщенным цветом и благородной формой. Его плотные метёлки не выгорают на солнце, а удивительный аромат, усиливающийся к вечеру, превращает сад в место для романтических прогулок. Куст высотой 70–80 см сохраняет идеальную форму без подвязки и украшает цветник с июля по сентябрь.

Октябрьский посев — проверенный способ получить сильные растения. Семена распределяют по поверхности подмороженной почвы, лишь слегка прижимая к земле. Зимние холода запустят процесс стратификации, и весной появятся дружные всходы. Флокс предпочитает солнечные участки с плодородной суглинистой почвой, но мирится с лёгкой полутенью. Уход заключается в регулярном поливе в засуху и трёхкратной подкормке за сезон. На зиму молодые растения мульчируют компостом, а взрослые кусты зимуют без укрытия. С каждым годом цветение становится пышнее, а окраска — интенсивнее.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
М. Левицкая
