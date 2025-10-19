Зеленского взбесило отношение Трампа к Путину во время встречи в Вашингтоне Reuters: Зеленского огорчили высказывания Трампа в адрес Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его западным союзникам не понравилось, как глава Белого дома Дональд Трамп отзывался о России и ее лидере Владимире Путине во время встречи в Вашингтоне, передает Reuters. Кроме того, как пишет издание, европейские лидеры опасаются, что глава Белого дома может пойти на «сделку, выгодную России».

Ход Трампа по налаживанию отношений с Путиным, который и раньше вызывал злость Зеленского и его европейских союзников, омрачил прием в Вашингтоне. Это было заметно во время общения с журналистами на открытой части встречи, — сказано в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что во время встречи с Трампом в Вашингтоне поднимался вопрос участия Киева в переговорах в Будапеште, где будет присутствовать Путин. По его словам, американский лидер пообещал обсудить эту тему с российским президентом. Зеленский подчеркнул, что для достижения долгосрочного мира необходимо участие обеих сторон.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Украине грозит капитуляция в случае отказа от компромиссного мирного урегулирования после предстоящего саммита в Будапеште. Он отметил, что если Зеленский не согласится на компромиссы, то встреча Трампа и Путина в Будапеште будет последней в рамках мирных переговоров.