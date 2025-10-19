Ее цветы — как маленькие солнышки! Поднимают настроение даже в пасмурный день. Многолетник без капризов и хлопот

Этот многолетник — настоящая зажигалка в цветнике! С начала лета и до самых заморозков он полыхает насыщенными вишнёво-красными цветами с изящными жёлтыми кончиками на лепестках. Каждый цветок похож на маленькое солнце с тёмным центром, а их обилие создаёт потрясающий эффект горящего костра в вашем саду. Гайлардия образует аккуратные кустики высотой 25–30 см, идеально подходящие для переднего плана цветников, бордюров и контейнеров.

Середина октября — идеальное время для посева. Семена высевают прямо в грунт на подготовленное место, слегка присыпая землёй. За зиму они пройдут естественную стратификацию, что обеспечит дружные и крепкие всходы весной. Гайлардия обожает солнце и хорошо дренированные почвы, терпима к засухе и совершенно не выносит застоя воды. Уход предельно прост: достаточно полива в сильную жару и удаления увядших соцветий для стимуляции нового цветения. Уже в первый год вы получите цветущие растения, которые с каждым сезоном будут становиться пышнее и краше. На зиму взрослые растения не требуют укрытия — они прекрасно зимуют под снежным покровом.

