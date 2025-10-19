Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 19:00

Ее цветы — как маленькие солнышки! Поднимают настроение даже в пасмурный день. Многолетник без капризов и хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник — настоящая зажигалка в цветнике! С начала лета и до самых заморозков он полыхает насыщенными вишнёво-красными цветами с изящными жёлтыми кончиками на лепестках. Каждый цветок похож на маленькое солнце с тёмным центром, а их обилие создаёт потрясающий эффект горящего костра в вашем саду. Гайлардия образует аккуратные кустики высотой 25–30 см, идеально подходящие для переднего плана цветников, бордюров и контейнеров.

Середина октября — идеальное время для посева. Семена высевают прямо в грунт на подготовленное место, слегка присыпая землёй. За зиму они пройдут естественную стратификацию, что обеспечит дружные и крепкие всходы весной. Гайлардия обожает солнце и хорошо дренированные почвы, терпима к засухе и совершенно не выносит застоя воды. Уход предельно прост: достаточно полива в сильную жару и удаления увядших соцветий для стимуляции нового цветения. Уже в первый год вы получите цветущие растения, которые с каждым сезоном будут становиться пышнее и краше. На зиму взрослые растения не требуют укрытия — они прекрасно зимуют под снежным покровом.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Пышный ковёр из цветов будет радовать до осени: такой многолетник подходит ленивым дачникам — ароматное чудо
Общество
Пышный ковёр из цветов будет радовать до осени: такой многолетник подходит ленивым дачникам — ароматное чудо
Многолетник-сказка: растет в песке и глине, не боится летней жары, не вымерзает в суровые зимы
Общество
Многолетник-сказка: растет в песке и глине, не боится летней жары, не вымерзает в суровые зимы
Это облако из цветов цветет до морозов! Эффектный многолетник преобразит любой участок — такой нужен каждому дачнику
Общество
Это облако из цветов цветет до морозов! Эффектный многолетник преобразит любой участок — такой нужен каждому дачнику
Клумбы будут покрыты десятком пурпурных шаров — этот яркий и необычный многолетник радует до снега!
Общество
Клумбы будут покрыты десятком пурпурных шаров — этот яркий и необычный многолетник радует до снега!
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Крикоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.