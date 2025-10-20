Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 19:48

Шоколадная красавица для посадки под зиму: этот цветок вырастет сам, а соседи будут просить название

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Откройте для себя космею шоколадную — невероятно красивый и необычный цветок, который вырастет сам к лету совершенно без вашего участия. Эта шоколадная красавица идеальна для посадки под зиму!

Ее главная особенность — уникальные бархатистые бордово-коричневые цветы с тонким ароматом теплого шоколада, который ощущается даже на расстоянии. В конце октября, когда земля уже подмерзнет, просто рассыпьте семена по поверхности почвы на солнечном месте и слегка притопчите. Ни полива, ни укрытия не требуется! За зиму семена пройдут естественную стратификацию, а весной дадут крепкие всходы.

К июлю вы получите роскошные кусты высотой до 1,5 метра с многочисленными цветами, которые будут цвести до самых заморозков. Соседи будут выпрашивать название! Этот многолетник (в теплых регионах) или самовозобновляющийся однолетник не боится засухи, болезней и вредителей, а его экзотический вид и шоколадный аромат никого не оставят равнодушным.

Ранее был назван многолетник с гигантскими соцветиями и вечнозеленой листвой: с ним сад засияет уже весной.

