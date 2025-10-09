Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 09:28

Гигантские соцветия и вечнозеленая листва: с этим многолетником сад засияет уже весной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С этим многолетником сад засияет уже весной! Рододендрон — король тенистого сада, главное преимущество которого заключается в грандиозных соцветиях-букетах, состоящих из 15–25 цветков, полностью покрывающих куст в мае.

В отличие от других декоративных кустарников, рододендрон сохраняет кожистую вечнозеленую листву круглый год, создавая структурный акцент в зимнем саду. Его цветы, напоминающие изысканные орхидеи, бывают всех оттенков от белоснежного до пурпурного, часто с контрастными пятнами и гофрированными краями.

Особенность рододендрона — способность расти на кислых почвах под пологом деревьев, где другие растения гибнут. Рододендрон отличается долголетием — кусты живут более 50 лет, достигая трех-четырех метров в высоту. Его цветение длится три-четыре недели, создавая в саду эффект цветущего облака. Посадите рододендрон — и вы получите аристократическое растение с гигантскими соцветиями и вечнозеленой листвой.

Ранее был назван цветок, который превратит любую дачу в праздник благодаря своим крупным ярким цветам диаметром до 15 см всех оттенков радуги.

Дарья Иванова
Д. Иванова
