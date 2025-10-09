Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 06:46

Посадите эту лиану осенью — в начале лета получите цветущую стену, усыпанную сотнями бутонов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Душистый горошек — идеальная быстрорастущая лиана для подзимней посадки, которая уже в первый год даст обильное цветение. Его семена сеют в октябре — ноябре в промерзшую землю, они взойдут с первым весенним теплом.

К июню лиана достигнет 1,5–2 метров в высоту, полностью покрываясь изящными соцветиями-кистями с нежными цветками-парусами всех оттенков розового, сиреневого, белого и красного. Главное преимущество душистого горошка — непрерывное образование новых бутонов с июня до сентября и тонкий изысканный аромат, усиливающийся в вечерние часы.

Растение легко цепляется усиками за любые опоры, создавая цветущие ширмы для беседок, арок и заборов. Оно холодостойко, не боится весенних заморозков и прекрасно развивается даже в условиях прохладного лета. Посадите эту лиану осенью — и уже в начале лета вы получите готовую цветущую стену, усыпанную сотнями ароматных бутонов!

Ранее был назван многолетник, который цветет голубыми свечами: сажать в октябре семенами в грунт.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
