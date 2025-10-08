Этот цветок можно сеять весь октябрь: не боится внезапного снега и ночных заморозков

Этот цветок можно сеять весь октябрь: не боится внезапного снега и ночных заморозков

Нигелла дамасская (девица в зелени) — идеальный цветок для октябрьского посева, который демонстрирует удивительную устойчивость к климатическим колебаниям. Ее можно смело сеять весь октябрь, даже когда погода непредсказуемо меняется от заморозков до оттепелей.

Семена нигеллы не боятся ни внезапного снега, ни ночных заморозков, ни осенних ливней — они проходят естественную стратификацию и дружно всходят при первом весеннем тепле. Просто рассыпьте семена по поверхности грунта, присыпьте землей и уплотните — никакого дополнительного ухода не требуется.

Весной вы получите изящные кустики с ажурной листвой, которые с июня покроются нежными голубыми, белыми или сиреневыми цветами, окруженными кружевной зеленью. Нигелла цветет все лето, образуя декоративные семенные коробочки, которые можно использовать в сухих букетах. Этот цветок засухоустойчив, не болеет и прекрасно размножается самосевом, адаптируясь к любым погодным условиям.

Ранее был назван цветок для осенней посадки, который одинаково эффектно смотрится как на клумбах, так и в подвесных кашпо, украшая дачу с июня по октябрь, до самых заморозков.