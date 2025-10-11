Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 23:01

Чудо-цветок: лютые морозы зимой и палящий зной летом ему нипочем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эшшольция калифорнийская — чудо-цветок для экстремальных условий. Лютые морозы зимой и палящий зной летом ему нипочем.

Ее семена сеют под зиму в октябре-ноябре прямо в промерзшую землю, где они прекрасно зимуют под снегом без какого-либо укрытия. Весной, с первым теплом, эшшольция дает дружные всходы, а к июню превращается в пышные кустики, сплошь усыпанные яркими «чашечками» оранжевого, желтого, розового или красного цвета.

Этот цветок не боится засухи, цветет с июня до самых заморозков и прекрасно размножается самосевом. Эшшольция будет цвести даже в самую жаркую погоду, когда другие растения впадают в стагнацию. Ее ажурная сизая листва и нежные цветы создают эффект дикого луга, не требуя ни полива, ни подкормок. Посейте эшшольцию под зиму — и вы получите неубиваемый цветок.

Ранее был назван многолетник с цветами-сердечками для посадки в октябре: расцветет уже в мае.

