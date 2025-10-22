Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 10:15

Имбирь даст урожай прямо на подоконнике: секрет простого домашнего способа, о котором знают не все

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свежий ароматный имбирь можно вырастить не только в теплице, но и у себя дома — на кухонном подоконнике. Это растение удивительно неприхотливо и не требует сложного ухода. Главное — знать несколько хитростей, которые помогут ему быстро прорасти и радовать зеленью круглый год.

Для начала нужно выбрать здоровый корень — плотный, с живыми почками. Лучше брать органический имбирь, ведь обычный магазинный часто обрабатывают веществами, замедляющими рост. Перед посадкой корень можно замочить в воде на сутки — так ростки появятся быстрее.

Подойдет широкий горшок с рыхлой землей, смешанной с компостом или торфом. Корень укладывают горизонтально, присыпая землей на 4–5 сантиметров, и ставят емкость в теплое место — примерно при 22–28 градусах. Первое время достаточно слегка увлажнять почву раз в неделю.

Когда появятся зеленые побеги, горшок лучше поставить ближе к свету. Летом имбирь любит свежий воздух и полутень, а зимой — умеренный полив и тепло. Осенью, когда листья начнут желтеть, можно аккуратно выкопать часть корня для чая или блюд, а остальное оставить до следующего урожая.

Такой способ не только экономит деньги, но и позволяет круглый год иметь под рукой свежий, ароматный, полезный имбирь — без химии и лишних хлопот.

Ранее сообщалось, что петрушка «Глория» — идеальный выбор для домашнего огорода. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике.

