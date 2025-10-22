Раскрыта причина смерти известного российского актера

Российский актер Иван Безбородов, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», скончался из-за тяжелой болезни, рассказала aif.ru его жена Марианна. По ее словам, супруг «до последнего улыбался и старался шутить».

Я могу сказать только одно, что он болел сильно. Была очень серьезная болезнь, — сказала женщина.

Безбородов был выпускником Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства 2008 года. Свою профессиональную карьеру он начал еще во время учебы, войдя в труппу Малого драматического театра — Театра Европы в 2007 году. Его последней работой в кино стала роль фокусника Сергея Николаева в 16-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

До этого сообщалось, что французская актриса и писательница Мартина Брошар умерла в возрасте 81 года. Она известна ролями в таких фильмах, как «Украденные поцелуи». Брошар оставила сцену несколько лет назад и скончалась в своей резиденции в Морлупо, недалеко от Рима. После дебюта во Франции Мартина переехала в Италию в 1970 году и продолжила там свою творческую деятельность.