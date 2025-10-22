Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 11:49

Медсестра увидела «смерть с косой» у постели тяжелобольного пациента

В США медсестра заметила похожее на смерть видение у кровати больного пациента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медсестра из США заметила похожее на смерть видение у кровати тяжелобольного пациента, рассказала врач Андреа О'Коннор на своем YouTube-канале. По ее словам, работавшая в ночную смену сотрудница больницы застыла на месте, когда увидела высокую фигуру в черном. Медсестра утверждала, что такое произошло минимум дважды во время обхода.

Его (пациента. — NEWS.ru) проверяли каждые 15 минут, потому что он был очень напуган... и внезапно его тревога и страх стали нарастать, — поделилась врач.

По рассказам медсестры, тень была похожа на смерть с косой. При этом доктор призналась, что никогда не сталкивалась ни с чем подобным, но склонна верить рассказу сотрудницы. О'Коннор добавила, что в здравоохранении порой видят вещи, которые не поддаются рациональному объяснению.

Ранее житель США Джо Димео, переживший пересадку лица и обеих рук после аварии, рассказал о видениях, которые наблюдал в коме. Мужчина признался, что ему чудилось, будто он гуляет со своей собакой на бесконечном холме. Увиденное он назвал загробной жизнью.

