В России могут наложить запрет на отключение ЖКУ без судебного решения ЛДПР выдвинула инициативу по запрету отключения ЖКУ без судебного решения

ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, запрещающий отключать коммунальные услуги без судебного решения, сообщается в базе данных парламента. Инициатива предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс РФ для защиты граждан от злоупотреблений подобными мерами.

Законопроект сохраняет эти полномочия, но вводит дополнительный механизм защиты граждан, предусматривающий, что приостановка или ограничение коммунальных услуг допускается только на основании вступившего в законную силу решения суда, что позволяет предотвращать злоупотребления и учитывать социальную уязвимость отдельных категорий граждан, — говорится в пояснении к законопроекту.

Ранее стало известно, что с марта 2026 года в России изменится срок внесения платежей за коммунальные услуги. Период оплаты будет продлен до 15 числа каждого месяца вместо 10 числа для синхронизации с получением доходов населения, что позволит сократить объем задолженностей, при этом пеня за просрочку будет начисляться в автоматическом режиме.

Кроме того, общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году увеличатся в среднем на 9,8%. Специалист уточнил, что в различных регионах рост цен может составить от 7–8% до 15% и более, особенно в субъектах, требующих масштабной модернизации инфраструктуры.