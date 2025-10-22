Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 15:28

В России могут наложить запрет на отключение ЖКУ без судебного решения

ЛДПР выдвинула инициативу по запрету отключения ЖКУ без судебного решения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, запрещающий отключать коммунальные услуги без судебного решения, сообщается в базе данных парламента. Инициатива предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс РФ для защиты граждан от злоупотреблений подобными мерами.

Законопроект сохраняет эти полномочия, но вводит дополнительный механизм защиты граждан, предусматривающий, что приостановка или ограничение коммунальных услуг допускается только на основании вступившего в законную силу решения суда, что позволяет предотвращать злоупотребления и учитывать социальную уязвимость отдельных категорий граждан, — говорится в пояснении к законопроекту.

Ранее стало известно, что с марта 2026 года в России изменится срок внесения платежей за коммунальные услуги. Период оплаты будет продлен до 15 числа каждого месяца вместо 10 числа для синхронизации с получением доходов населения, что позволит сократить объем задолженностей, при этом пеня за просрочку будет начисляться в автоматическом режиме.

Кроме того, общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году увеличатся в среднем на 9,8%. Специалист уточнил, что в различных регионах рост цен может составить от 7–8% до 15% и более, особенно в субъектах, требующих масштабной модернизации инфраструктуры.

ЖКУ
ЛДПР
Леонид Слуцкий
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чиновник избил мужчину и попал на видео
Кириленко оценил перспективы баскетболиста Демина в дебютном сезоне НБА
Уличный музыкант пошел под суд за поддержку коллеги из Петербурга
Три российских региона ждет аномальное потепление
Психиатр дал совет, как развить способность к восприятию информации
Российский военные скрыл траву спины ради отправки на СВО
Молодой футболист погиб после столкновения с коровой
Картофельное пюре теперь готовлю только так! Самый правильный рецепт
Российский бизнесмен добился отмены санкций
Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри
Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод
В ФББР ответили на слухи о смертельной опасности бодибилдинга для женщин
Глава МИД Польши сделал грозное заявление о нефтепроводе «Дружба»
«Кинжалы» накрыли ВПК, «Скала» ушла в плен: новости СВО к вечеру 22 октября
Работников жилагентства в Петербурге заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей
Вучич назвал стрельбу у парламента Белграда терактом
Известный музыкант призвал устроить военный переворот на Украине
Осужденный экс-замглавы Минобороны захотел на СВО
В Минспорте рассказали, как будут бороться за допуск лыжников из РФ
В России могут дополнительно поддержать детей, оставшихся без родителей
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.