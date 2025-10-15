С 1 марта вступают в силу новые правила оплаты ЖКУ — коснется всех, кто платит за «коммуналку»

С марта 2026 года в России изменится срок оплаты коммунальных услуг. Инициатива направлена на синхронизацию сроков оплаты с получением доходов, что поможет снизить количество задолженностей.

Так, платеж нужно будет вносить до 15-го числа каждого месяца вместо 10-го. При просрочке платежа пени начисляются автоматически: 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. После 90 дней долг растет быстрее — уже 1/130 ставки.

При задолженности более трех месяцев УК может ограничить подачу ресурсов и обратиться в суд. Долг свыше 10 тыс. рублей грозит арестом счетов, удержанием части зарплаты и запретом на выезд из страны. До погашения долга субсидии и льготы не предоставляются.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, тарифы на ЖКУ вырастут в 2026 году в среднем по стране на 9,8%. При этом в отдельных регионах эта цифра может сильно отличаться.