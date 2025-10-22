Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 13:39

Наступление ВС РФ на Покровск 22 октября: блок Мирнограда, отступление ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 22 октября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки?

Бои и события на Покровском направлении в среду, 22 октября: обстановка на фронте

«Российские войска прорвали оборону в центре Покровска — им удалось выбить ВСУ за ж/д пути и занять часть улицы Ольшанского. Оставшиеся вражеские силы ушли с южной стороны железной дороги, оставив даже укрепленную промышленную зону. На территориях все еще есть серые зоны, где могут скрываться солдаты ВСУ, — они тянутся от улицы Прокофьева до парка „Юбилейный“ на южной окраине Покровска. Сейчас украинцы отступают по всему Покровску без возможности стабилизировать ситуацию, аналогичная ситуация складывается и в Мирнограде. Это стало возможным благодаря продвижению армии России на южных флангах, из-за чего ВСУ более не в состоянии подвести подкрепления в Покровск и Мирноград», — передает ANNA-NEWS.

«Дневник десантника» пишет, что на Покровском направлении идут бои в Новониколаевке, российские подразделения взяли под контроль большую часть села.

«Противник локально имеет контроль над некоторыми зданиями и постройками, но это группы без централизованного снабжения. На южной границе Новониколаевки у ВСУ мощный укрепрайон, откуда и идет переброска в карман между Охотничьим, Левадным и Новониколаевкой. По данному участку работают наши реактивщики и авиация», — добавил автор канала.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Покровском направлении ВС РФ небольшими группами продвигаются в Покровске.

«Есть продвижение в западной части, в центре вдоль ж/д и с востока, со стороны Новопавловки. В Родинском продолжаются ожесточенные бои без существенных изменений, в районе Шахово также не стихают бои. Есть продвижение севернее Русина Яра и Полтавки. С мест сообщают о позиционных боях в районе Золотого Колодезя, Кучерова Яра и Нового Донбасса. На Константиновском участке ВС РФ продолжают сражение за Иванополье. Бои идут у Предтечино и в районе Часова Яра», — добавил он.

Военкор Юрий Котенок подчеркнул, что в Покровске идут ожесточенные бои, солдат ВСУ в городе еще очень много.

«Противник продолжает удерживать позиции в районе ипподрома, участки балки Сазонова в районе Нулевки и Первого ставка, в микрорайонах Южный, Шахтерский, Солнечный. Контроль в городе сродни слоеному пирогу. Позиции ВСУ часто просто блокируются, берутся под контроль расчетами ударных дронов, а штурмовые подразделения продвигаются дальше. В результате этого возникла угроза частичного окружения гарнизона ВСУ в центральной и юго-западной частях. Западнее Покровска (Красноармейска) наши подразделения продвигаются вдоль ж/д и в районе шахтоуправления „Покровское“ — Ленино (Молодецкое) в направлении Сергеевки. Продолжается зачистка промзоны на западе города и продвижение вдоль ж/д, восточнее ж/д вокзала. Наши подразделения выходят к ж/д и по восточному району города. Штурмовые подразделения ВС РФ заняли автовокзал, ведут бои за посадки в районе Гнатовки, где у противника оборудован опорный пункт. По нему и целому ряду опорных пунктов ВСУ восточнее (между Покровском (Красноармейском) и Мирноградом (Димитровым) усиленно работают наши средства дистанционного поражения», — пишет он.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

По словам Котенка, на Мирноградском направлении российские штурмовые подразделения практически взяли под контроль Проминь.

«Это последний поселок у восточной окраины города (южнее Московского), ВС РФ продвинулись севернее террикона шахты 5/6. С севера от Мирнограда (Димитрова) ВС РФ вплотную вышли к северной окраине и ведут бои уже в застройке. Севернее агломерации наши войска ведут бои за Родинское, где противник удерживает оборону с опорой на квартал высотной застройки. К вчерашнему вечеру наши войска на Добропольском выступе заняли Октябрьское (Шахово)», — добавил военкор.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Покровск
Красноармейск
новости
сводки
Мирноград
Евгений Уткин
Е. Уткин
