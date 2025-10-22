Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 11:45

Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 22 октября? Что происходит у Алексеевки, Вишневого, Дорожного, Дерилово, Дробышево, Заречного, Купянска, Константиновки, Мирнограда, Никаноровки, Новоселовки, Новониколаевки, Полтавки, Плещеевки, Покровска, Предтечино, Русина Яра, Северска, Тихого, Успеновки, Харькова и Шахово?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ продолжают вести бои в Першетравневом (Злагоде) с целью дальнейшего давления на Успеновку с севера. Также, по данным военкоров, есть успехи на участке Вербовое — Калиновское.

«ВС РФ входят в Вишневое и наступают севернее Филии. На Покровском направлении войска РФ продвигаются в Покровске. В западной части, в центральной и в восточной от Новопавловки. На Добропольском участке продолжаются бои южнее Шахово и в северо-западной части села. Сообщается о продвижении севернее Русина Яра и Полтавки. На Константиновском направлении не стихают сражения у Иванполья и в районе Предтечино. На Краснолиманском направлении, по сведениям источников, войска РФ взяли противника в тактическое окружение в Новоселовке. Сообщается о начавшемся штурме посёлка Ставки. Харьковский фронт. На Купянском участке противник контратакует со стороны Московки. ВС РФ продвигаются в самом Купянске. На Волчанском участке ВС РФ выходят на северную окраину Синельниково. Есть продвижение в районе Тихого», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Два майора»

На Харьковском направлении в районе Волчанска идут ожесточенные бои, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Купянске противник признает расширение зоны контроля наших войск. Идут бои в высотной застройке, ВСУ стараются контратаковать. Из-под Покровска (Красноармейска) пришло подтверждение завершения зачистки Владимировки нашей группировкой морской пехоты. Ночью ВС России продолжили уничтожение энергетики Украины. Кажется, в этот раз всерьез. В Киеве горела ТЭЦ-5, на левом берегу города», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Лиманском направлении ВС РФ зашли в населенный пункт Ставки, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«ВКС РФ продолжает истощать резервы ВСУ в Красном Лимане. Купянское направление. В Купянске и на окраинах продолжаются ожесточенные бои. Со стороны Московки ВСУ пытаются контратаковать, идут бои. В самом городе также идут бои. В районе Степовой Новоселовки ВС РФ продвинулись западнее села. На окраине Песчаного идут бои. Красноармейское направление. Участок Димитрова (Мирнограда). ВС РФ от Николаевки продвинулись и взяли под контроль Проминь, в ходе боев. Харьковское направление. В ходе тяжелых боев ВС РФ продвигаются по всей линии фронта данного направления, при поддержке авиации и тяжелой реактивной артиллерии», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

