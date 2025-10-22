«Одноклассники» запустят три тематических шоу для пенсионеров

Социальная сеть «Одноклассники» по итогам третьего сезона конкурса «БлогШоу» запустит три новых тематических шоу для пользователей старшего возраста. Премьера реалити-шоу «Четыре бабушки» уже состоялась 22 октября. Помимо него, аудитории представят семейное ток-шоу «Дружба поколений» и кулинарное блог-шоу «Вкус эпохи».
Авторами «Четырех бабушек» стал дуэт тревел-блогеров «Автобродяги». В рамках шоу, посвященному русскому гостеприимству, несколько женщин будут бороться за призовой фонд и внимание иностранных гостей.
Ток-шоу «Дружба поколений» с участием психолога Любови Розенберг запустят 28 октября. По задумке автора Виктории Нагорной, в рамках проекта пожилые россияне вместе со своими внуками научатся лучше понимать друг друга через живое общение, игры, викторины, творчество и обсуждение традиций.
А премьера шоу «Вкус эпохи» от блогера Алены Коваленко назначена на 11 ноября. Каждый из трех эпизодов проекта посвятили кухне определенной исторической эпохи: дореволюционной царской России, Советскому Союзу и современности.
Ранее «Одноклассники» совместно с журналом «Фома» запустили просветительский проект «Духовные тропы Золотого кольца» ко Всемирному дню туризма. Еще один одноименный проект ОК создал с «Открываем Россию заново».