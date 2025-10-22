Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:20

В Кремле призвали не верить сплетням о грядущей встрече Путина и Трампа

Песков: новостей о проведении саммита Россия — США в Будапеште пока нет

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Новостей о проведении саммита с участием России и США в Будапеште пока нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, разные сплетни и пересуды о грядущей встрече не соответствуют действительности.

Пока новостей никаких нет. Понятно, что все это окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. Большей своей частью это коренным образом не соответствует действительности, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сообщил, что ни президент России Владимир Путин, ни его американский коллега Дональд Трамп не хотят терять время впустую на встрече в Венгрии. Чтобы встреча была результативной, к ней нужно очень серьезно подготовиться, уточнил представитель Кремля.

До этого глава Белого дома объявил о готовности раскрыть планы относительно возможных переговоров с президентом России. Трамп уточнил, что соответствующее заявление он сделает в течение ближайших 48 часов. В то же время американский лидер подчеркнул важность продуктивности будущей встречи.

Дмитрий Песков
саммиты
Россия
США
Будапешт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный-атеист поверил в бога после участия в СВО
В РКН объяснили, зачем «тормозятся» Telegram и WhatsApp
Ученые зафиксировали мощный взрыв на Солнце
Стало известно, получает ли Пугачева пенсию за границей
В ГД объяснили готовность Словакии поддержать новые санкции против России
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли похожий на гранату предмет
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.