В Кремле призвали не верить сплетням о грядущей встрече Путина и Трампа

В Кремле призвали не верить сплетням о грядущей встрече Путина и Трампа Песков: новостей о проведении саммита Россия — США в Будапеште пока нет

Новостей о проведении саммита с участием России и США в Будапеште пока нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, разные сплетни и пересуды о грядущей встрече не соответствуют действительности.

Пока новостей никаких нет. Понятно, что все это окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. Большей своей частью это коренным образом не соответствует действительности, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сообщил, что ни президент России Владимир Путин, ни его американский коллега Дональд Трамп не хотят терять время впустую на встрече в Венгрии. Чтобы встреча была результативной, к ней нужно очень серьезно подготовиться, уточнил представитель Кремля.

До этого глава Белого дома объявил о готовности раскрыть планы относительно возможных переговоров с президентом России. Трамп уточнил, что соответствующее заявление он сделает в течение ближайших 48 часов. В то же время американский лидер подчеркнул важность продуктивности будущей встречи.