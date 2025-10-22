В ГД ответили на планы Вашингтона по использованию оружейного плутония

В ГД ответили на планы Вашингтона по использованию оружейного плутония Депутат Колесник: США используют оружейный плутоний для давления на Россию

США планируют использовать оружейный плутоний в гражданских целях в качестве инструмента политического давления на Россию, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, таким образом Вашингтон собирается сократить поставки российского урана.

Оружейный плутоний взят с оружия, которое было использовано еще во времена холодной войны, как элемент давления на нашу страну. Вторая задача [CША] — покупать у России меньше урана. [Американцы] пытаются сменить сырье, на котором работает энергетика. Скажем так: это очередная санкция против нас. Это еще раз говорит о непостоянстве политических договоренностей, — высказался Колесник.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Соединенных Штатов предложило национальным энергетическим компаниям рассмотреть возможность применения оружейного плутония в гражданских целях. Извлеченный материал будет подвергнут процессу переработки с целью получения ядерного топлива для современных реакторных установок.