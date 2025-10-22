Отрывной пирог, от которого не оторваться: красиво, вкусно и очень по-домашнему — топ-десерт в моем личном списке

Я готовлю этот пирог, потому что он идеально подходит для тех случаев, когда хочется создать атмосферу настоящего домашнего праздника без профессиональных кулинарных навыков. Его отрывные кусочки, пропитанные ароматом корицы и яблок, неизменно вызывают детский восторг даже у взрослых гостей. Когда друзья заходят на чай, этот пирог становится центром внимания — его не нужно резать, не нужно сервировать, просто ставишь на стол, и через пять минут от него остаются лишь крошки и счастливые улыбки.

Готовлю так: в теплом кефире растворяю дрожжи с сахаром, даю подойти 10 минут. Добавляю яйца, соль и постепенно ввожу муку — тесто должно получиться мягким, но не липким. Оставляю подходить на час-полтора. Три яблока очищаю и режу мелкими кубиками. Подошедшее тесто раскатываю в прямоугольный пласт, смазываю растопленным маслом, посыпаю смесью сахара с корицей и равномерно распределяю яблоки. Аккуратно сворачиваю рулетом, нарезаю на 12 частей и выкладываю в смазанную форму срезами вверх. Даю постоять 20 минут, затем выпекаю при 180 °C 30–35 минут до золотистого цвета. Подаю теплым, посыпав сахарной пудрой — пирог исчезает так быстро, что я не успеваю даже сделать фото для соцсетей!

