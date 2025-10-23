Курицу больше не запекаю — готовлю хрустящие куриные «язычки». Ленивый ужин из того, что есть под рукой

Куриные «язычки» — это прекрасный вариант для тех случаев, когда хочется порадовать близких вкусным и сытным ужином без долгого стояния у плиты. Простое и доступное блюдо, которое готовится из минимума ингредиентов, но получается невероятно ароматным и нежным. Идеально подходит для будничного вечера, когда время на счету, но нет желания жертвовать качеством еды. Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для современной хозяйки, доказывающая, что кулинарные шедевры могут быть быстрыми.

Для приготовления вам понадобится 250 граммов куриного филе, два яйца, две столовые ложки пшеничной муки и подсолнечное масло для жарки. Соль и специи используйте по вашему вкусу. Куриное филе нужно нарезать длинными тонкими ломтиками, слегка отбить и смешать в миске с яйцами, солью и перцем. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся яичной смесью. Затем обваляйте все кусочки в муке и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной золотистой корочки со всех сторон.

