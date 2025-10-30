Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 14:30

Хочется квашеной капусты прямо сейчас? Сделайте в пакете за 3 часа

Хочется квашеной капусты прямо сейчас? Сделайте в пакете за 3 часа Хочется квашеной капусты прямо сейчас? Сделайте в пакете за 3 часа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Традиционное квашение капусты требует времени и терпения — обычно процесс растягивается на 3–5 дней. Но что делать, когда хрустящей закуски хочется прямо сегодня? На помощь приходит экспресс-метод квашеной капусты в пакете, который дает результат за несколько часов без потери вкуса.

Вам потребуется: белокочанная капуста — 1 кг, свежая морковь — 1 шт., каменная соль — 1 ст. л., сахарный песок — 1 ч. л., тмин или укроп — 1 ч. л. (не обязательно). Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, морковь измельчите на терке с крупными отверстиями. Соедините компоненты в глубокой емкости, всыпьте соль с сахаром и специи.

Интенсивно разминайте овощную смесь ладонями 4–6 минут, пока не появится обильный сок. Переместите содержимое в прочный полиэтиленовый пакет, тщательно выдавите воздух и плотно завяжите края. Поместите заготовку в миску и оставьте на столе на 3–6 часов. Чем больше выдержка — тем ярче кислинка. После готовности переложите закуску в стеклянную тару и уберите в холод.

Метод квашеной капусты в пакете выручает, когда нужна быстрая закуска к обеду или ужину. Она идеально сочетается с отварным картофелем, мясными блюдами и супами. Это не полноценная замена классического квашения, зато экономит драгоценное время.

