Просто и сытно: перловая каша с печенкой по-советски — как в столовой

Советские хозяйки знали толк в простых и сытных блюдах, а среди самых вкусных идей для второго из СССР особое место занимает перловая каша с печенкой. Это блюдо соединяет доступную крупу и полезные субпродукты, создавая необычную, но очень уютную вкусовую палитру.

Вам понадобятся: перловая крупа — 1 стакан, куриная или говяжья печень — 350 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 2 шт., сметана — 4 ст. л., сливочное масло — 30 г, растительное масло — 3 ст. л., зелень петрушки — небольшой пучок, лавровый лист — 1 шт., соль и черный перец — по вкусу, вода — 2,5 стакана (лучше использовать бульон, если есть).

Перловку замочите на ночь, затем промойте, залейте водой и варите с лавровым листом до мягкости (30–40 минут). Печень тщательно промойте, обсушите, нарежьте ломтиками и обжарьте на растительном масле — так она останется сочной внутри. Отдельно обжарьте лук и морковь почти до карамелизации, чтобы получился яркий сладковато-пряный вкус. В самом конце приготовления добавьте к овощам печень, сметану, специи и тщательно перемешайте. Потушите 5 минут, затем соедините с перловкой, перемешайте и дайте настояться под крышкой 15 минут, добавив кусочек сливочного масла.

Такая каша получается нежной, ароматной, с мягкой структурой и неожиданно насыщенным вкусом. Для пикантности можно добавить к печени порезанные соленые огурчики или немного томатной пасты. Подавайте это блюдо, посыпав свежей рубленой зеленью.

Самые вкусные идеи для второго из СССР — это всегда чуть больше, чем просто еда. Сейчас, когда перловая крупа снова в ходу на кухнях, стоит вспомнить этот простой, но оригинальный рецепт, чтобы порадовать семью чем-то одновременно здоровым, бюджетным и по-настоящему русским.

