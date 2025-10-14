Экс-судья ВС не явился на разбирательство по иску Генпрокуратуры Экс-судья Верховного суда Момотов не приехал на судебное разбирательство по иску

Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов не явился в Останкинский суд на заседание по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры, где является ответчиком, передает ТАСС. Причина неявки экс-судьи не раскрывается.

Ведомство требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Андрея и Ивана Марченко. В материалах дела сказано, что в зал заседания прибыли лишь адвокаты ответчика.

До этого представитель Генпрокуратуры заявил, что сеть отелей «Мартон», принадлежащая Марченко, использовались для организации проституции. Он отметил, что есть доказательства предоставления нелегальных интимных услуг.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Юрий Напсо, который 200 дней не появлялся на заседаниях нижней палаты и был лишен мандата, незаконно завладел рядом земельных участков под Сочи с помощью дружеских отношений с судьями города. В частности, речь идет об объектах, расположенных на территории ЗАО «Санаторий Магадан» в курортном поселке Лоо.