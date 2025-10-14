Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:35

Дочь Ободзинского объяснила, почему он не уехал в США вслед за Успенской

Валерия Ободзинская: отец не уехал в США из-за огромной любви к России

Валерия Ободзинская Валерия Ободзинская Фото: Личный архив Валерии Ободзинской

Дочь звезды советской эстрады Валерия Ободзинского — Валерия Валерьевна — объяснила в интервью NEWS.ru, что отец не эмигрировал в США из-за любви к родине. По ее мнению, исполнитель хита «Эти глаза напротив» и двух дней не мог прожить без России, в чем признавался сам.

В 70-х певцы Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская эмигрировали в США. Звали и отца. Он отказался, писал в своих дневниках: «Не может нормальный русский человек долго жить без родной страны». Признавался, что даже когда уезжает с концертами, к примеру, в Болгарию, то на второй день начинает «выть на луну и проситься домой», — рассказала Валерия Ободзинская.

При этом, добавила она, его почему-то считали исполнителем «западного музыкального стиля». И даже, по ее словам, упрекали в отсутствии патриотических песен в репертуаре, хотя у него их было немало.

Министр культуры Екатерина Фурцева упрекала его, мол, в репертуаре мало патриотических песен. Нет ничего ни о Ленине, ни о ведущей роли партии. Хотя Ободзинский был одним из первых исполнителей песни «Зову тебя Россия»», на каждом концерте исполнял «Русское поле» и другие. И в целом был патриотом, — заявила дочь исполнителя.

Ранее Ободзинская рассказала, как в 1960-е годы Аллу Пугачеву уволили из известного на весь СССР музыкального ансамбля Олега Лундстрема за профнепригодность. Кроме вопросов профессионального характера, по ее словам, коллегам также не нравился скандальный характер Пугачевой.

Также стало известно, что на популярной радиостанции у дочери Ободзинского запросили 300 млн рублей, за то, чтобы поставить в эфир неизвестные песни ее отца. Но поскольку таких денег у наследницы нет, то и продвинуть композиции в радиоэфир не удалось.

