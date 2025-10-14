Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:26

Грязевые массы «поглощают» Краснодарский край

В Туапсе из-за дождей улицы превратились в грязевые потоки

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Мощные ливни второй день подряд обрушиваются на Туапсе и близлежащие населенные пункты, сообщает Telegram-канал Readovka. Потоки воды и грязи размыли часть переправы в Молдавановке, улицы оказались под водой, а автомобили плывут по течению вдоль домов.

Местные жители из Ольговки рассказали, что школу в районе подтопления временно закрыли, однако часть учеников все же пришла на занятия. Дороги и тротуары превратились в бурные ручьи, движение транспорта осложнено.

Ранее по меньшей мере 64 человека погибли, еще 65 пропали без вести в результате разрушительных наводнений в Мексике. Стихия затронула 40 муниципалитетов. В некоторых регионах, включая Веракрус и Пуэблу, за один день выпало до 286 мм осадков, что привело к повышению уровня рек.

До этого в Кайтагском районе Дагестана после проливных дождей был разрушен мост через реку Уллучай. Из-за этого 18 населенных пунктов оказались отрезанными от районного центра — села Маджалис. На территории ввели режим повышенной готовности, движение по трассе Маджалис — Шиляги было временно остановлено.

Туапсе
потопы
ливни
наводнения
